ARNO SINIC Rue des Augustins, 21 avril 2023, Bayonne .

2023-04-21 – 2023-04-21

Venez nous rejoindre pour un spectacle familial et magique! Un voyage dans le temps avec Einstein Junior, scientifique raté, dont les expériences virent à la catastrophe! Une magie moderne, interactive et humoristique qui convient aux petits comme aux plus grands. On rigole, on s’évade et on attache sa ceinture de sécurité car Arno passe la 7ème vitesse. Un magicien du Pays basque au pays des merveilles…ou pas!

+33 5 59 25 78 05 Luna Negra

