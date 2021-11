Arne Vinzon + La Chatte (double release party) Petit Bain, 10 décembre 2021, Paris.

Petit Bain, le vendredi 10 décembre à 19:00

Après 20 ans d’amitié et de complicité artistique, Arne Vinzon et La Chatte, deux projets musicaux des plus singuliers de la scène pop et underground, se retrouvent à Petit Bain pour fêter leurs nouveaux albums respectifs “Jeunesse Éternité” (Studio Bonito) et “Ouais” (Objetrouvé).” Une double release party qui s’annonce parfaitement déjantée, tout en virages serrés et coups de griffes soyeux. ▂ Arne Vinzon Au croisement improbable de Bashung, Morricone, Jay-Jay Johanson ou Max Richter, Arne Vinzon invente une pop-électro élégante et déglinguée, ignorant les codes mais portant cravate. ▂ La Chatte Mené par le chant spectaculaire de la styliste et artiste Vava Dudu, les synthés froids et escarpés de Stereovoid et les riffs de guitare hypnotiques de Nicolas Jorio, le trio déploie avec ferveur ses performances art punk animales.

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



