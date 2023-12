Marché de noël Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc Catégories d’Évènement: Arnay-le-Duc

Côte-d'Or Marché de noël Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc, 16 décembre 2023 10:00, Arnay-le-Duc. Arnay-le-Duc,Côte-d’Or .

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

Arnay-le-Duc Place Bonaventure des Périers

Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-05 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Arnay-le-Duc, Côte-d'Or Autres Code postal 21230 Lieu Arnay-le-Duc Adresse Arnay-le-Duc Place Bonaventure des Périers Ville Arnay-le-Duc Departement Côte-d'Or Lieu Ville Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc Latitude 47.130623 Longitude 4.485898 latitude longitude 47.130623;4.485898

Marché de noël Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc 2023-12-16 2023-12-16 was last modified: by Marché de noël Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc 16 décembre 2023 10:00