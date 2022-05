Arnaud Tsamere, 14 mai 2022, .

Arnaud Tsamere

2022-05-14 – 2022-05-14

38 38 Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie et qui pourrait se résumer à la question “comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ?” on m’a demandé de faire un pitch :



Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage – 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père – la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 1 oeuf au plat = le spectacle de la maturation.



Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere revient en 2020 avec un nouveau spectacle.



Un spectacle de Arnaud Tsamere

Production Dark Smile Productions

Collaboration artistique : Jérémy Ferrari

[durée 1h30]



Une programmation de l’Art Dû, hors les murs.

