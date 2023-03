Arnaud Tsamère – 2 Mariages & 1 Enterrement (Mennecy) ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT, 29 avril 2023, MENNECY.

Arnaud Tsamère – 2 Mariages & 1 Enterrement (Mennecy) ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 27.5 à 33.0 euros.

ARNAUD TSAMERE

2 Mariages & 1 Enterrement

Pour son nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de sa vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? » on lui a demandé de faire un pitch :

Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage – 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père – la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation.

Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere revient avec un nouveau spectacle.

Informations pratiques :

Heure d'arrivée : 30 minutes avant le début du spectacle.

RER D direction Malesherbes

Accès personnes à mobilité réduite : 01 69 90 04 92

ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT MENNECY 7 AVENUE DE VILLEROY Essonne

Pour son nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de sa vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? » on lui a demandé de faire un pitch :

Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage – 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père – la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation.

Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere revient avec un nouveau spectacle.

Heure d’arrivée : 30 minutes avant le début du spectacle.

RER D direction Malesherbes

Accès personnes à mobilité réduite : 01 69 90 04 92

