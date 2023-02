ARNAUD ROULIN – MASSAGES FOR PIANO + premiere partie THEATRE DES BOUFFES DU NORD, 27 avril 2023, PARIS.

ARNAUD ROULIN – MASSAGES FOR PIANO + premiere partie THEATRE DES BOUFFES DU NORD. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 20:00. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LYING LIONS PRESENTE Figure discrète mais majeure de la scène musicale indépendante, Arnaud Roulin est le pianiste favori de vos artistes favoris. Après avoir tâté toutes sortes de claviers, de l’orgue liturgique aux synthétiseurs discoïdes, avec Poni Hoax ou dans les projets de Laurent Bardainne et Thomas de Pourquery, aux côtés de Catherine Ringer , Sébastien Tellier, Camélia Jordana ou Jeanne Added, il se coltine aujourd’hui cordes et marteaux de la manière la plus intrépide : le solo. Son premier album, Massages for Piano, réalise la décoction de sa vie de musicien dont les héros sont Miles et Wagner, de pianiste inspiré par Nina Simone et Oscar Peterson, de compositeur influencé par Satie et Jobim. À quoi s’ajoute une réflexion sur la texture du son lui-même, dans les entrailles de l’instrument. Il n’est pas de bon masseur qui n’aime pas être massé. Sous les doigts de Roulin, les notes nous chatouillent les pieds puis remontent le long du dos et malaxent les épaules, pétrissent la nuque, le crâne enfin, jusqu’à nous caresser l’âme. Du piano, on connaissait les sonates, préludes, nocturnes et autres Gymnopédies. Il existe désormais aussi les Massages d’Arnaud Roulin. Les spectateurs retardataires ne seront admis dans la salle que si le spectacle le permet. Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet. Attention metro La Chapelle ligne 2, ne pas confondre avec porte de la Chapelle ligne 12. Réservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19h Arnaud Roulin

THEATRE DES BOUFFES DU NORD PARIS 37 bis, bd de la Chapelle Paris

Les spectateurs retardataires ne seront admis dans la salle que si le spectacle le permet. Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet. Attention metro La Chapelle ligne 2, ne pas confondre avec porte de la Chapelle ligne 12.

Réservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19h

