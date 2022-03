Arnaud Maillard marche sur la tête Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 29 mars au 2 avril 2022 à 21hdans la petite salle One man show. Arnaud va accepter, sur un malentendu, un projet, sans mesurer les conséquences, pour lui, pour les autres… Ce seul en scène raconte une vraie et folle aventure. Celle de treize comédiens qui pendant cent jours parcourent la France à pied pour installer chaque soir un théâtre éphémère au coeur d’un village, là où il n’y a jamais eu de théâtre, à la rencontre d’un public vierge. En moyenne 25 kilomètres par jour soit un total de 2500 kilomètres, de Paris à Paris en passant par la Lozère. Cette expérience hors norme va chambouler le public rencontré et transformer Arnaud et ses camarades de scène à tout jamais… “Je ne vais pas vous raconter cette aventure comme je l’ai vécue, mais comme vous allez la vivre…” Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

