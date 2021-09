Genève Urgence Disk Records Genève Arnaud / gva / chanson Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Arnaud / gva / chanson Urgence Disk Records, 8 novembre 2021, Genève. Arnaud / gva / chanson

Urgence Disk Records, le lundi 8 novembre à 19:00

Dehors est un album intimiste, dont les titres sont taillés dans la langue française de façon concise, directe. Arnaud n’aime pas se perdre, de toute évidence, dans le verbiage. Il prend son chemin, pour vous chanter, à sa manière, les difficultés à s’épanouir dans une atmosphère pesante. Alors que certains se débrouillent comme ils peuvent pour survivre, d’autres se regardent tomber. Mais tous rêvent de sortir d’une condition, d’un état, d’un lieu. Tous sont en quête d’un ailleurs acceptable.

Prix Libre pour l’artiste

Dehors est un album intimiste, dont les titres sont taillés dans la langue française de façon concise Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T19:00:00 2021-11-08T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Urgence Disk Records Adresse 4 place des volontaires 1204 Genève Ville Genève lieuville Urgence Disk Records Genève