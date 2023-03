Découverte de l’atelier d’un ébéniste-restaurateur Arnaud Dupré Ebéniste restaurateur d’art, 31 mars 2023, Rouen.

Découverte de l’atelier d’un ébéniste-restaurateur 31 mars – 2 avril Arnaud Dupré Ebéniste restaurateur d’art

Tout au long du week-end, Arnaud Dupré vous présentera son activité d’ébéniste. Il vous fera une démonstration des différentes techniques et utilisations d’outils et de matériaux traditionnels tels que la colle d’os et la cire. Vous pourrez ainsi suivre les étapes de restauration d’un meuble.

Il vous accueillera dans son atelier-magasin où seront exposés toutes sortes d’essences de bois, d’outils parfois anciens, et des objets curieux qu’il aime chiner.

Venez découvrir un métier qui a déjà plusieurs centaines d’années !

Arnaud Dupré Ebéniste restaurateur d'art 183 rue Beauvoisine 76000 ROuen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

ébéniste ébénisterie

© Arnaud Dupré ébéniste