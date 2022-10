Arnaud Ducret – « That’s Life »

2023-03-18 20:00:00 – 2023-03-18 EUR 5 ans qu’Arnaud Ducret n’était pas remonté sur scène. C’était trop pour lui !



Après ces dernières années consacrées au cinéma et à la télévision, à son fils Oscar, à sa nouvelle femme Claire, prof de pole dance… C’est avec une immense impatience qu’il revient se jeter dans les bras de son premier amour : le public !



Dans ce nouveau spectacle, il lève le rideau sur son intimité avec une tendre sincérité. Arnaud fait renaître sur scène tous les personnages de sa vie avec les mêmes ingrédients uniques et hilarants qui ont fait de lui ce showman incontournable !



Avec « That’s Life », il nous dévoile sa vie, notre vie… la vie !



Un spectacle de Arnaud Ducret & Tom Villa.

Mise en scène Arnaud Ducret assisté de Karen Dersé.

Production : Little Bros. et Jifé. Spectacle d’Arnaud Ducret à la Salle de l’Etoile. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

