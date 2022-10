Arnaud du Boistesselin – Plumes & griffes Marseille 2e Arrondissement, 2 novembre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Fondé en 1930 par le roi Fouad Ier, le Musée d’agriculture du Caire est une exception dans le monde des musées, il est composé de salles, chacune différentes, présentant tout ce qui a un rapport avec la nature, de la

graine au tableau champêtre, et le temps, des pharaons à Gabal Abdel Nasser.



Depuis il est marqué par l’âge,c’est une sorte de musée des musées permettant une déambulation dans toutes les époques présentées sous toutes les formes possibles.



Arnaud du Boistesselin l’a documenté, en entier, en détail, de l’étage à la cave, ayant eu accès aussi aux espaces non accessibles au public. Il nous montre ici

un extrait de ce travail de documentation, notamment sur les oiseaux empaillés mités par le temps.



ARNAUD DU BOISTESSELIN



Photographe scientifique puis publicitaire dans les années 80, Arnaud du boistesselin travaille pour de grande agences publicitaires sur des budgets grand-public et pour des magazines de luxe comme les titres de l’éditeur

Condé-Nast. Dans les années 90, tout en continuant son travail de journaliste du « luxe » il commence un travail sur le monde arabe et plus particulièrement l’Egypte qu’il a habité pendant quinze ans. Le Caire est un sujet d’inspiration sans fin, son travail commence le 11 septembre et finit avec la prise du pouvoir par Abdel Fattah al-Sissi et l’armée.

Les oiseaux empaillés du musée d’Agriculture du Caire.

