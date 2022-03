Arnaud Demanche Village-Neuf, 18 mars 2022, Village-Neuf.

Arnaud Demanche Village-Neuf

2022-03-18 – 2022-03-18

Village-Neuf Haut-Rhin Village-Neuf

EUR blanc & hétéro

Venez découvrir un stand-up féroce et plein d’amour, sur les grands sujets de société du moment.

Il est Versaillais, elle est d’extrême-gauche. En rencontrant son amoureuse, militante d’extrême-gauche à cheveux bleus et sarouel orange, Arnaud Demanche a appris qu’il appartenait à la classe de l’homme blanc hétérosexuel. En effet, il n’est ni femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni homosexuel, ni transsexuel… Il est blanc et hétérosexuel. Mais aujourd’hui, ça veut dire quoi ? Et est-ce que ça empêche d’avoir des choses à dire sur la bien-pensance, le racisme, le féminisme, les agriculteurs de « l’Amour est dans le Pré », la Manif Pour Tous ou les films français où tous les acteurs pleurnichent ? Et est-ce que ça va les empêcher de s’aimer ? Vous verrez bien !

Avec 150 millions de vues cumulées sur les réseaux sociaux et plus de 150 chroniques sur France Inter, RTL et Europe 1, venez découvrir Arnaud Demanche en chair et en os !

Avec Arnaud Demanche

Metteur en Scène Papy

+33 3 89 70 28 32

