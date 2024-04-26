Arnaud Demanche Faut qu’on Parle ! (Tournée) THEATRE CHANZY ANGERS
Arnaud Demanche Faut qu’on Parle ! (Tournée) THEATRE CHANZY, 26 avril 2024, ANGERS.
Arnaud Demanche Faut qu’on Parle ! (Tournée) THEATRE CHANZY. Un spectacle à la date du 2024-04-26 à 20:00 (2023-03-25 au ). Tarif : 36.0 à 36.0 euros.
K PRODUCTION PRESENTE (PLATESV-R-2022-010041) EN ACCORD AVEC KALMIA PRODUCTIONS : ce spectacle. Arnaud Demanche
THEATRE CHANZY ANGERS 30 Avenue Chanzy Maine-et-Loire
K PRODUCTION PRESENTE (PLATESV-R-2022-010041) EN ACCORD AVEC KALMIA PRODUCTIONS : ce spectacle..36.0 EUR36.0.