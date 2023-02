Arnaud Demanche Faut qu’On Parle PALAIS DES CONGRES DE TOURS, 3 juin 2023 00:00, TOURS.

Arnaud Demanche Faut qu’On Parle Arnaud Demanche. Un spectacle à la date du 2023-06-03 au 2023-06-03 20:30. Tarif : 28.0 28.0 euros.

PALAIS DES CONGRES DE TOURS TOURS Indre-et-Loire . Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs… Où l’on ne peut (soit disant) « plus rien dire », mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi.Où la couleur d’un pull ou le nombre d’œufs dans un gâteau peut devenir un sujet d’engueulade sur Facebook.Où tout le monde a 50 filtres sur ses photos, mais plus aucun dans ses propos.Où la nuance n’existe plus que dans les nuanciers à peinture de chez Castorama.Où l’humour est coincé entre la censure et le politiquement correct.Il est vraiment temps de se parler !Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud Demanche livre ici une ode cynique mais savoureuse en l’honneur de l’humour, du dialogue et de la liberté d’expression !Texte: Arnaud DemancheArtiste(s) : Arnaud DemancheMise en scène par : Papy.

Votre billet est ici.

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs… Où l’on ne peut (soit disant) "plus rien dire", mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi.

Où la couleur d’un pull ou le nombre d’œufs dans un gâteau peut devenir un sujet d’engueulade sur Facebook.

Où tout le monde a 50 filtres sur ses photos, mais plus aucun dans ses propos.

Où la nuance n’existe plus que dans les nuanciers à peinture de chez Castorama.

Où l’humour est coincé entre la censure et le politiquement correct.

Il est vraiment temps de se parler !

Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud Demanche livre ici une ode cynique mais savoureuse en l’honneur de l’humour, du dialogue et de la liberté d’expression !

Texte: Arnaud Demanche

Artiste(s) : Arnaud Demanche

Mise en scène par : Papy

Votre billet est ici.