K PRODUCTION (lic 1013631) présente en accord avec KALMIA PRODUCTIONS ce spectacle ARNAUD DEMANCHE PRÉSENTE « BLANC & HÉTÉRO », UN STAND-UP FÉROCE ET PLEIN D’AMOUR, QUI TRAVERSE LES GRANDS SUJETS DE SOCIÉTÉ DU MOMENT. Aujourd’hui, ça veut dire quoi « un homme blanc hétérosexuel » ? Et est-ce que ça empêche d’avoir des choses à dire sur la bien-pensance, le racisme, le féminisme, la colonisation, les agriculteurs de l’Amour est dans le Pré, les serre-têtes de la Manif Pour Tous, ou les films français où tous les acteurs pleurnichent ? Et est-ce que ça va les empêcher de s’aimer ? Voilà les grandes questions qui traversent le spectacle « Blanc & Hétéro » d’Arnaud Demanche. L’humoriste s’est fait remarquer depuis une quinzaine d’années en multipliant les projets radio, télé et scéniques. Son premier one-man-show, intitulé « Arnaud Demanche (le Nouveau Schwarzenegger) » a rencontré un grand succès et il l’a joué sur de nombreuses scènes. Aujourd’hui il revient et nous fait chavirer avec ce nouveau spectacle plein d’humour et d’amour ! ARNAUD DEMANCHE BLANC & HETERO Arnaud Demanche EUR35.0 35.0 euros

AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES NANTES 5, rue de Valmy 44000

