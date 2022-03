Arnaud Demanche : Blanc & hétéro Cité des Congrès, 18 février 2023, Nantes.

2023-02-18 dans l’auditorium 800

Stand-up.Il est Versaillais, elle est d’extrême-gauche. Un stand-up féroce et plein d’amour sur les grands sujets de société du moment. En rencontrant son amoureuse, militante d’extrême-gauche à cheveux bleus et sarouel orange, Arnaud Demanche lui a d’abord dit : “Désolé, j’ai pas de monnaie”. Puis ils ont fait connaissance, discuté, et il a appris qu’il “appartenait à la classe de l’homme blanc hétérosexuel”. Et c’est vrai : il n’est ni femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni homosexuel, ni transsexuel… Il est blanc et hétérosexuel. Elle a bien résumé la situation. Mais aujourd’hui, ça veut dire quoi “un homme blanc hétérosexuel” ? Et est-ce que ça empêche d’avoir des choses à dire sur la bien-pensance, le racisme, le féminisme, la colonisation, les agriculteurs de l’Amour est dans le Pré, les serre-têtes de la Manif Pour Tous, ou les films français où tous les acteurs pleurnichent ? Et est-ce que ça va les empêcher de s’aimer ? Vous verrez bien !

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

