Arnaud Cosson – Le Syndrome de la Page Blanche L’ODEON, 14 avril 2023, PEROLS.

Arnaud Cosson – Le Syndrome de la Page Blanche L’ODEON. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 21:15 (2023-04-14 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

THEATRE ODEON MONTPELLIER (2-1090222 et 3-10900223) PRESENTE GRATUIT POUR LES – DE 2 ANS Arnaud devait écrire son nouveau spectacle, mais à force de se poser des questions sur son épanouissement personnel, il se retrouve confronté au fameux syndrome de la page blanche. Insatisfait dans ses relations amoureuses, familiales et amicales, il remet tout en question. Seulement, il ne lui reste plus que 15 jours, date de la première, pour trouver l’inspiration. Cette urgence il va nous la faire vivre de l’intérieur mais rien ne va passer comme prévu, puisqu’évidemment rien n’était prévu. A travers cette histoire intimiste et ses personnages pétés du casque, Arnaud Cosson nous livre un 3ème seul en scène drôle, créatif et empreint de sincérité.PMR: 0986681313 Arnaud Cosson, ARNAUD COSSON – SYNDROME DE LA PAGE BLANCHE 21/22

L’ODEON PEROLS Avenue du Languedoc Hérault

PMR: 0986681313

