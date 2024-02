Arnaud Ciapolino en showcase les enfants de Bohème Rennes 35 Rennes, jeudi 22 février 2024.

Arnaud Ciapolino en showcase les enfants de Bohème Rennes 35 Rennes Jeudi 22 février, 18h00

En bois ou en métal, des plus petites aux plus grandes, Arnaud Ciapolino est un virtuose des flûtes traversières qui puise son inspiration dans les musiques traditionnelles (il a joué avec Alan Stivell, Gilles Servat, L’Héritage des Celtes…), le jazz, la musique baroque. Doué d’une musicalité subtile, il se distingue par la plénitude et la rondeur du son qui s’élève de ses instruments. Arnaud Ciapolino joue solo, mais c’est un véritable orchestre de flûtes qu’il invente par la magie des loops…

les enfants de Bohème Rennes 35 12, rue Saint Malo 35 000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine