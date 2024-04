Arnaud Ciapolino en concert Pont-Aven, jeudi 18 juillet 2024.

Arnaud Ciapolino en concert Pont-Aven Finistère

Invitation à un voyage dans un espace musical créatif et contemporain, à la découverte des flûtes lyriques, libérées, aux sonorités multiples vivantes et actuelles .

Le flûtiste Arnaud Ciapolino s’affirme comme un musicien et compositeur à la croisée des courants musicaux du jazz et des musiques actuelles. Il puise également son inspiration dans des cultures différentes comme le blues ou dans les musiques populaires et s’illustre auprès d’artistes de ces domaines différents. « Ciapolino joue Ciapolino » est une oeuvre contemporaine aux couleurs nuancées, contrastées et emprunte du jazz. Les compositions sont habilement orchestrées par l’usage d’un loop (dispositif électronique).

Arnaud Ciapolino, architecte de la musique, largue les amarres et souffle un vent nourri de jazz, classique, traditionnel breton et celtique, mêlé d’improvisation ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 18:00:00

fin : 2024-07-18

Eglise Saint-Joseph

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne info@arnaudciapolino.com

L’événement Arnaud Ciapolino en concert Pont-Aven a été mis à jour le 2024-04-02 par OTC CCA