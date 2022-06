Arnaud Ciapolino en concert Plogoff, 1 août 2022, Plogoff.

Arnaud Ciapolino en concert Plogoff

2022-08-01 21:00:00 – 2022-08-01 22:00:00

Plogoff 29770

« Un voyage dans un espace musical créatif et contemporain, à la découverte des flûtes lyriques, libérées, aux sonorités multiples, vivantes et actuelles ».

Flûtiste aux qualités musicales reconnues, Arnaud Ciapolino aborde la scène avec énergie et convivialité. Entouré par tous ses instruments, il explore, varie, fusionne et crée ainsi avec liberté un univers a la fois doux, mélodieux ou harmonieux, tout autant impulsif qu’énergique. Il use de tous ses matériaux sonores, forme et transforme ainsi de sa palette de sons, une œuvre contemporaine aux couleurs nuancées et contrastées, emprunte du jazz et toutes formes de musiques improvisées. Habilement orchestrées par l’usage d’un loop (dispositif électronique), les compositions inédites sont rythmées par les percussions exotiques et vocales (beat-box).

A découvrir !

