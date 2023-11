Arnaud Bachelin présente l’art du thé Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Arnaud Bachelin présente l’art du thé Librairie Gallimard Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Arnaud Bachelin à l’occasion de la parution de son livre « L’Heure de véri-thé » aux Éditions de L’Épure. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir “L’Heure de véri-thé” publié aux Éditions de l’Épure. Un fabuleux voyage aux quatre coins du monde pour découvrir le symbolisme du thé et de son histoire. Parsemé d’illustrations et de photos, L’heure de véri-thé vous entraîne dans un voyage archéologique, géographique et gastronomique à la découverte de cette plante qui changea notre monde au commencement du XIXe siècle. Arnaud Bachelin, gentleman spécialiste du thé, est archéobotaniste et historien du thé. Fondateur de Thé-ritoires, maison de thé à Paris, il se mobilise pour la vulgarisation des savoirs en matière de thés et transmettre l’histoire du thé de sa découverte et de sa consommation. Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

Lucas Lehmann Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Gallimard Adresse 15 boulevard Raspail Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Gallimard Paris latitude longitude 48.8544339960694,2.32621500376902

Librairie Gallimard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/