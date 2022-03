Arnaud Askoy : La promesse Brel Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Arnaud Askoy : La promesse Brel Cité des Congrès, 12 mars 2023, Nantes. 2023-03-12 dans l’auditorium 800

Horaire : 17:00

38 € / 46 €
BILLETTERIES : – www.ohmyprod-spectacles.com, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : contact.ohmyprod@gmail.com

dans l'auditorium 800

Concert. Sur la scène plongée dans un clair-obscur, sa voix grave s'élève, les amateurs de Brel retiennent leur souffle… Non, Arnaud Askoy n'est pas Brel, mais à l'entendre et à le voir on pourrait y croire. Accompagné par des musiciens de renom, il offre une interprétation magistrale, il chante avec son corps, Arnaud donne chair, à sa manière, avec sincérité, au Grand Jacques. Un spectacle musical pour ceux qui auraient rêvé d'applaudir Jacques Brel.La promesse Brel, une promesse ambitieuse empreinte d'humilité. Une pépite !

Cité des Congrès
Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

