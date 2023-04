Jumping International d’Arnas Champburcy 275 route du Toleron, 10 août 2023, Arnas.

Concours de sauts d’obstacles international, réservé aux cavaliers amateurs & professionnels du monde entier.

Cet événement a lieu a Arnas, au coeur du Beaujolais dans le département du Rhône.

Entrée Gratuite, Buvette, Snack et Restaurant assis..

2023-08-10 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-13 20:00:00. .

275 route du Toleron Domaine de Champburcy

Arnas 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



International show jumping competition, reserved for amateur and professional riders from all over the world.

This event takes place in Arnas, in the heart of Beaujolais in the Rhône department.

Free entrance, refreshment bar, snack bar and seated restaurant.

Concurso de salto internacional, reservado a jinetes aficionados y profesionales de todo el mundo.

Este evento tiene lugar en Arnas, en el corazón del Beaujolais, en el departamento del Ródano.

Entrada gratuita, bar de refrescos, snack bar y restaurante con asientos.

Internationales Springturnier für Amateur- und Berufsreiter aus der ganzen Welt.

Die Veranstaltung findet in Arnas, im Herzen des Beaujolais im Departement Rhône, statt.

Freier Eintritt, Erfrischungsstände, Snacks und Sitzplatzrestaurants.

Mise à jour le 2023-03-13 par Destination Beaujolais