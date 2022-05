Conférence de Didier Bazy : Clochemerle, village mythique Arnas Arnas Catégories d’évènement: Arnas

Rhône

Conférence de Didier Bazy : Clochemerle, village mythique Arnas, 14 décembre 2019 16:00, Arnas. Samedi 14 décembre 2019, 16h00 Sur place Gratuit, 5 euros pour les non-adhérents Conférence mensuelle de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais Académie de Villefranche et du Beaujolais Séance publique Samedi 14 décembre 2019 à 16 heures à Arnas, salle Gauguin, (Espace Grange du Moulin 2500 Route de Longsard) dans le cadre de la 6e édition du salon des livres en Beaujolais conférence de Didier BAZY : Clochemerle, village mythique Didier Bazy, écrivain, va s’attacher à montrer, à l’occasion du cinquantenaire de la disparition de de Gabriel Chevallier, que ce romancier a surtout voulu écrire une œuvre protestataire contre les pouvoirs qui oppressent : la famille, l’éducation, la religion, les militaires, les politiques… Sortir d’une vision réductrice de Clochemerle et suggérer les pistes pour mieux saisir cette œuvre multiple, riche, cohérente : tel sera l’objet du propos et du débat. Arnas 2500 Route de Longsard 69 400 Arnas 69400 Arnas Les Tâches Rhône samedi 14 décembre 2019 – 16h00 à 16h30

Détails Heure : 16:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Arnas, Rhône Autres Lieu Arnas Adresse 2500 Route de Longsard 69 400 Arnas Ville Arnas lieuville Arnas Arnas Departement Rhône

Arnas Arnas Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnas/

Conférence de Didier Bazy : Clochemerle, village mythique Arnas 2019-12-14 was last modified: by Conférence de Didier Bazy : Clochemerle, village mythique Arnas Arnas 14 décembre 2019 16:00 Arnas Arnas Arnas

Arnas Rhône