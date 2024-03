Arnaldo Antunes y Vitor Araújo Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, mercredi 10 juillet 2024.

Arnaldo Antunes y Vitor Araújo Pour sa 29e édition, Les Suds, à Arles accueillent le duo brésilien Arnaldo Antunes et Vitor Araújo au théâtre antique. Mercredi 10 juillet, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Tarif réduit : 28.00€ / Tarif plein : 37.00€ / Carré réservé : 42.00€

Début : 2024-07-10T21:30:00+02:00 – 2024-07-10T22:45:00+02:00

Fin : 2024-07-10T21:30:00+02:00 – 2024-07-10T22:45:00+02:00

Leurs ballades contemplatives esquissent des paysages propices à l’envol… Sensibles à la musicalité de leur art, ces deux-là font chanter la langue brésilienne au son de notes échappées d’un piano percutant, compagnon idéal le long de cette rêverie sonore.

Prolifique auteur-chanteur-compositeur, voilà quelque 40 ans que Arnaldo Antunes traverse la scène musicale de son pays. Passé par le rock, la Musique Populaire Brésilienne, disque de diamant avec Tribalistas (aux côtés de Marisa Monte et Carlinhos Brown) avant d’entamer une carrière solo, on ne s’étonnera pas d’apprendre que cet amoureux des mots, grand explorateur de phrasés mélodiques, est aussi un éminent poète qui aime faire danser les figures de style. Il s’entoure du génial pianiste et compositeur Vitor Araújo aux arrangements pour livrer une musique toute en apesanteur !

Magnifiquement restauré, d'une beauté et d'une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s'installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

