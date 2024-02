ARNALDO ANTUNES Y VITOR ARAÚJO – ARNALDO ANTUNES Y VITOR ARAÚJO / NEW’GARO THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles, vendredi 12 juillet 2024.

ARNALDO ANTUNES Y VITOR ARAÚJO – BrésilLeurs ballades contemplatives esquissent des paysages propices à l’envol… Sensibles à la musicalité de leur art, ces deux-là font chanter la langue brésilienne au son de notes échappées d’un piano percutant, compagnon idéal le long de cette rêverie sonore.Prolifique auteur-chanteur-compositeur, voilà quelque 40 ans que Arnaldo Antunes traverse la scène musicale de son pays. Passé par le rock, la Musique Populaire Brésilienne, disque de diamant avec Tribalistas (aux côtés de Marisa Monte et Carlinhos Brown) avant d’entamer une carrière solo, on ne s’étonnera pas d’apprendre que cet amoureux des mots, grand explorateur de phrasés mélodiques, est aussi un éminent poète qui aime faire danser les figures de style. Il s’entoure du génial pianiste et compositeur Vitor Araújo aux arrangements pour livrer une musique toute en apesanteur !NEW’GARO avec MÉLISSA LAVEAUX (Haïti–Canada), RAY LEMA (Congo–France), SOUAD MASSI (Algérie–France), JOWEE OMICIL (Haïti–Canada), MARION RAMPAL (France), SANSEVERINO (France–Italie) & orchestre sous la direction de FRED PALLEMUne coproduction Jazz à Vienne, Jazz sous les Pommiers, Les Suds, à Arles, Jazz in MarciacEn partenariat avec la SACEMPlace à un grand nom de la Chanson française avec cet hommage à l’éternel Claude Nougaro disparu il y a tout juste 20 ans. Issu·es d’horizons très différents et né·es en divers temps et lieux de la planète, six hommes et femmes se laissent habiter par l’œuvre du maestro qui a trempé sa langue natale dans la richesse de toute la musique du monde : l’opéra italien d’abord sous l’influence de son baryton de père, le jazz et la java bien sûr, le swing, les rythmes latins et d’ailleurs… Sans oublier la vague tropicaliste d’un Gilberto Gil ou d’un Chico Buarque que ce jazzman épris de Brésil contribua largement à faire connaître en France avec ses adaptations de titres à succès de la bossa nova.Réunissant de belles voix autour d’un big-band groovy aux couleurs pop-rock et jazz dirigé par l’audacieux Fred Pallem (à qui l’on doit Le Sacre du Tympan), ce tour du monde chaleureux donne un nouveau brillant à la drôle de verve du « poète avec l’accent ». Dansez sur moi semblerait encore susurrer à nos oreilles le Troubadour toulousain sous la voûte étoilée du Théâtre Antique arlésien…

Tarif : 30.20 – 44.50 euros.

Début : 2024-07-12 à 21:30

THEATRE ANTIQUE- ARLES BOULEVARD DES LICES 13200 Arles 13