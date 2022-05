ARNAGE DANS LA COURSE Arnage Arnage Catégories d’évènement: Arnage

2022-06-09 09:00:00 – 2022-06-09 17:00:00

Arnage Sarthe Le rendez-vous incontournable des passionnés et amateurs de sports automobiles.

Thème : Les hommes de l’ombre à l’honneur ! Au programme : exposition de voitures et motos d’exceptions, visites guidées, mini-défilé, village de commerçants, restauration sur place !

Accès sur présentation du PASS SANITAIRE ! Expositions, animations et défilé, dans le centre-ville d’Arnage. +33 2 43 21 54 49 https://arnagedanslacourse.com/ Le rendez-vous incontournable des passionnés et amateurs de sports automobiles.

