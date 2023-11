Rassemblement de lévriers Arnac-Pompadour, 21 septembre 2024, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Des lévriers venus de toute la France se mettent en beauté pour concourir, à partir de 9h le samedi matin.

Le dimanche place aux courses à vue sur leurre et aux spécialistes du sprint.

Une épreuve « challenge standard-performance » permettra d’attribuer un titre aux lévriers concourant dans les 2 épreuves (beauté le samedi et courses le dimanche)..

2024-09-21 fin : 2024-09-22 . EUR.

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



International exhibition of all greyhounds breeds at

Saturday, September 26th and Sunday, September 27th.

All day long.

Free entry.

A partir de las 9 de la mañana del sábado, los lebreles de toda Francia darán lo mejor de sí mismos para competir.

El domingo, será el turno de los especialistas del lure coursing y del sprint.

Una prueba de « standard-performance challenge » otorgará un título a los galgos que compitan en las 2 pruebas (belleza el sábado y carreras el domingo).

Windhunde aus ganz Frankreich werfen sich in Schale, um am Samstagmorgen ab 9 Uhr gegeneinander anzutreten.

Am Sonntag werden die Sichtungsrennen mit Köder und die Sprintspezialisten ausgetragen.

In einem « Challenge Standard Performance »-Wettbewerb wird ein Titel für Windhunde vergeben, die in beiden Wettbewerben (Schönheit am Samstag und Rennen am Sonntag) antreten.

