Courses cycliste à Pompadour Arnac-Pompadour, 22 juillet 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Course cycliste organisée dans le quartier de la gare à Pompadour. Circuit de 1,2km

Première partie de course :

– 16h : 2èmes, 1h15 de circuit + 5 tours

– 16h01 : 4èmes et féminines avec 1h10 et 5 tours

– 16h02 : Minimes pour 30 miniutes + 2 tours

Seconde partie de course

– 17h30 pour les 1ères, 1h20 + 10 tours

– 17h31 : 3èmes 1h15 + 5 tours

Les cadets et cadettes partiront à 17h32 pour 1h + 3 tours….

2023-07-22 fin : 2023-07-22 18:00:00. .

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Cycle race organized in the Pompadour station area. 1.2km circuit

First part of race :

– 16h: 2nd, 1h15 circuit + 5 laps

– 4:01pm: 4th and women with 1h10 and 5 laps

– 4:02 p.m.: Minimes for 30 minutes + 2 laps

Second part of the race

– 17:30 for 1st, 1h20 + 10 laps

– 17h31: 3rd 1h15 + 5 laps

Cadets will start at 17h32 for 1h + 3 laps…

Carrera ciclista organizada en la zona de la estación de Pompadour. Circuito de 1,2 km

Primera parte de la carrera :

– 16h: 2º, circuito de 1h15 + 5 vueltas

– 16h01: 4ª y mujeres con 1h10 y 5 vueltas

– 16h02: Mínimos 30 minutos + 2 vueltas

Segunda parte de la carrera

– 17h30 para el 1º, 1h20 + 10 vueltas

– 17h31: 3º 1h15 + 5 vueltas

Los cadetes empezarán a las 17h32 para 1h + 3 vueltas…

Organisiertes Radrennen im Bahnhofsviertel von Pompadour. 1,2 km langer Rundkurs

Erster Teil des Rennens :

– 16:00 Uhr: Zweite mit 1h15 auf dem Rundkurs + 5 Runden

– 16:01 Uhr: 4. und Frauen mit 1h10 + 5 Runden

– 16.02 Uhr: Minimes mit 30 Min. + 2 Runden

Zweite Hälfte des Rennens

– 17:30 Uhr für die Erstplatzierten mit 1h20 + 10 Runden

– 17:31 Uhr: Drittplatzierte 1h15 + 5 Runden

Die Kadetten und Kadettinnen starten um 17:32 Uhr für 1h + 3 Runden…

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze