Visite de vergers de pommes Arnac-Pompadour, 6 juillet 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Un pomiculture vous ouvre les portes de son verger.

le cycle de production, les interventions au verger sur l’année, l’agriculture raisonnée et les vergers écoresponsables… Le pomiculteur dépeindra une année d’activité au verger de manière à vous faire appréhender tout le savoir faire, l’attention et la technicité de la culture d’une pomme exceptionnelle : l’AOP Pomme du Limousin. Un petit rafraîchissement convivial sera offert en fin de visite.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 12:00:00. .

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



An apple grower opens the doors of his orchard to you.

the apple grower will show you the production cycle, the work he does in the orchard throughout the year, sustainable agriculture and eco-responsible orchards… The apple grower will describe a year’s activity in the orchard, so that you can appreciate all the know-how, care and technical skills involved in growing an exceptional apple: the PDO Pomme du Limousin. A light refreshment will be offered at the end of the visit

Un productor de manzanas le abre las puertas de su huerto.

el ciclo de producción, el trabajo realizado en el huerto a lo largo del año, la agricultura integrada y los huertos ecorresponsables… El manzanero describirá un año de trabajo en el huerto para que se haga una idea del saber hacer, los cuidados y las competencias técnicas que implica el cultivo de una manzana excepcional: la DOP Pomme du Limousin. Al final de la visita se ofrecerá un ligero refrigerio

Ein Apfelzüchter öffnet Ihnen die Türen seines Obstgartens.

der Produktionszyklus, die Arbeiten im Obstgarten im Laufe des Jahres, die nachhaltige Landwirtschaft und die ökologisch verantwortungsvollen Obstgärten… Der Apfelbauer wird Ihnen ein Jahr im Obstgarten schildern, damit Sie das ganze Know-how, die Aufmerksamkeit und die Technik des Anbaus eines außergewöhnlichen Apfels – des AOP Pomme du Limousin – kennenlernen können. Am Ende des Besuchs wird eine kleine Erfrischung angeboten

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze