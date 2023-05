Concours de Saut d’Obstacles Jeunes chevaux SHF, 16 mai 2023, .

Concours de Saut d’Obstacles organisé par Destination Pompadour avec le soutien de l’IFCE

Cycles Classique Jeunes chevaux SHF 4, 5 et 6 ans

Restauration et village exposant sur place..

Mardi 2023-05-16 à ; fin : 2023-05-17 . .

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Jumping competition organised by Destination Pompadour with the support of the IFCE

Classic Cycles Young horses SHF 4, 5 and 6 years old

Catering and exhibitors’ village on site.

Concurso de saltos organizado por Destination Pompadour con el apoyo del IFCE

Cycles Classique Caballos jóvenes SHF de 4, 5 y 6 años

Catering y villa de expositores in situ.

Springturnier organisiert von Destination Pompadour mit der Unterstützung von IFCE

Cycles Classique Jungpferde SHF 4, 5 und 6 Jahre

Verpflegung und Ausstellerdorf vor Ort.

Mise à jour le 2023-01-12 par OT Terres de Corrèze