Fête des plantes à Pompadour, 6 mai 2023, .

Fête des plantes organisée par « Les Jardins de la Marquise ». Retrouvez de nombreux exposants de plantes et de décoration de jardin.

Buvette et food-truck sur place..

Samedi 2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . .

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Plant festival organized by « Les Jardins de la Marquise ». Find many exhibitors of plants and garden decoration.

Refreshments and food-truck on the spot.

Fiesta de las plantas organizada por « Les Jardins de la Marquise ». Numerosos expositores de plantas y decoración de jardines.

Refrescos y food-truck in situ.

Pflanzenfest, das von « Les Jardins de la Marquise » organisiert wird. Zahlreiche Aussteller von Pflanzen und Gartendekorationen.

Getränke und Foodtruck vor Ort.

