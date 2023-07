Visit’Ô Lim – Jeu de piste sensoriel au jardin botanique La Chouette Douceur Arnac-la-Poste, 13 juillet 2023, Arnac-la-Poste.

Marjorie vous invite à mettre tous vos sens en éveil lors d’un fabuleux jeu de piste autour des goûts, des couleurs et des odeurs, au jardin botanique qu’elle vient de créer. Vous pourrez également réaliser un petit souvenir à emporter. A partir de 5 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés (chaussures fermées) ainsi que de l’eau Eveil des sens et rires garantis à pratiquer en famille et entre amis. Inscription obligatoire..

Marjorie invites you to awaken all your senses in a fabulous treasure hunt around tastes, colors and smells, in the botanical garden she has just created. You can also make a souvenir to take home. Ages 5 and up. Children must be accompanied by an adult. Bring suitable clothing, shoes (closed-toe) and water. Senses awakening and laughter guaranteed, with family and friends. Registration required.

Marjorie le invita a recorrer con todos los sentidos el fabuloso jardín botánico que acaba de crear, en busca de un tesoro de sabores, colores y olores. También podrás hacerte un pequeño recuerdo para llevarte a casa. Para niños a partir de 5 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Traer ropa y calzado adecuados (zapatos cerrados), así como agua. Estimular los sentidos y reírse con la familia y los amigos. Inscripción obligatoria.

Marjorie lädt Sie ein, in ihrem neu angelegten botanischen Garten alle Ihre Sinne auf eine fabelhafte Schnitzeljagd nach Geschmäckern, Farben und Gerüchen zu schicken. Sie können auch ein kleines Souvenir zum Mitnehmen herstellen. Ab 5 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Angemessene Kleidung und Schuhe (geschlossene Schuhe) sowie Wasser mitbringen. Die Sinne werden geweckt und das Lachen ist garantiert, was Sie mit der Familie oder mit Freunden praktizieren können. Anmeldung erforderlich.

