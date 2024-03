Armoripark Journée des Loisirs Bégard, dimanche 7 avril 2024.

Armoripark Journée des Loisirs Bégard Côtes-d’Armor

Sautez, grimpez trampolines et filets dans les arbres ! Amateurs de glisse pentogliss, 3 toboggans aquatiques et ventriglisse ! Traversez le parc en tyrolienne ! Envie d’un plouf piscine (couverte / découverte) chauffée. Offrez-vous une petite balade en pédalos, arpentez nos allées à la rencontre de nos animaux, et découvrez notre célèbre colombier !

Ce dimanche 7 avril, pour la 5ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2024 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à la Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne armoripark-begard@wanadoo.fr

L’événement Armoripark Journée des Loisirs Bégard a été mis à jour le 2024-02-27 par Côtes d’Armor Destination