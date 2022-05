ARMORIKAINE TT (24 H de course de moto tout terrains) Pleyber-Christ, 27 août 2022, Pleyber-Christ.

ARMORIKAINE TT (24 H de course de moto tout terrains) Pleyber-Christ

2022-08-27 15:00:00 – 2022-08-28 18:00:00

Pleyber-Christ 29410 Pleyber-Christ

L’ Armorikaine TT, anciennement les « 24 Heures de Bretagne » est une course d’endurance moto tout-terrain qui se déroulera sur un circuit fermé (10 kms) sur une durée de 24 heures sans interruption.

Chaque équipe composée de 4 pilotes et de plusieurs assistants et mécaniciens se relayera durant toute l’épreuve en parcourant un maximum de tours.

C’est une épreuve de masse de capacité internationale, 120 équipages (480 pilotes) sont attendus, mêlant le pilote professionnel à l’amateur.

Les organisateurs ont décidé de rendre hommage à l’un des leurs et de (RE) mettre en avant des machines des années 197 0-80-90, grâce au Trophée GIBEAU. Une course de 3 heures, 100% vintage, dès le vendredi à partir de 16h00.

Le samedi, une soirée « CONCERT » gratuite, où plusieurs groupes se succèderont pour le plus grand plaisir de tous, jusqu’au bout de la nuit. Durant tout le week-end, plusieurs animations ont déjà été imaginées (rassemblement de voitures américaines et Harley-Davidson).

La restauration, les buvettes et le village des exposants seront accessibles à tout le public.

armorkaine.tt@gmail.com

