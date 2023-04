Bistrot bretonnant Armorik Café Lopereg Catégories d’Évènement: Lopereg

Penn-ar-Bed

Bistrot bretonnant Armorik Café, 14 avril 2023, Lopereg. Bistrot bretonnant Vendredi 14 avril, 19h00 Armorik Café Entrée gratuite (mais pas les boissons !), nul besoin de s’inscrire Venez à Lopérec pour trinquer en breton et tenter votre chance au quiz ! Révisez donc bien votre culture générale en matière de culture bretonne, histoire, patrimoine, gastronomie, musique …

En toute convivialité !

Rendez-vous à l’Armorik Café (derrière l’église) vendredi 14 avril à partir de 19h.

Ouvert à tous les niveaux de pratique du breton. Armorik Café 2 ru Vihan – 29 590 Lopereg Lopereg 29590 Penn-ar-Bed Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T19:00:00+02:00 – 2023-04-14T23:59:00+02:00

2023-04-14T19:00:00+02:00 – 2023-04-14T23:59:00+02:00 bistrot coup Brezhoneg e Bro Rouzig

Détails Catégories d’Évènement: Lopereg, Penn-ar-Bed Autres Lieu Armorik Café Adresse 2 ru Vihan - 29 590 Lopereg Ville Lopereg Departement Penn-ar-Bed Lieu Ville Armorik Café Lopereg

Armorik Café Lopereg Penn-ar-Bed https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lopereg/

Bistrot bretonnant Armorik Café 2023-04-14 was last modified: by Bistrot bretonnant Armorik Café Armorik Café 14 avril 2023 Armorik Café Lopereg Lopereg

Lopereg Penn-ar-Bed