Armor se déchaîne Plestin-les-Grèves, 6 novembre 2021, Plestin-les-Grèves.

Armor se déchaîne Kerilly Espace culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

2021-11-06 10:00:00 – 2021-11-07 19:00:00 Kerilly Espace culturel An Dour Meur

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves

Le titre de l’exposition «Armor se déchaîne !» (lisez «Lamer se déchaîne !») exprime toute l’ambition de cette nouvelle exposition. En effet, au niveau quantitatif, le public pourra découvrir plus de 60 tableaux, fruit d’une année de travail.

D’un point de vue qualitatif, l’artiste a approfondi ses recherches dans ses techniques que sont la photo et la peinture, même si cela fait 10 ans qu’il travaille déjà indifféremment l’une ou l’autre technique.

La photo est la base de ses créations dont les sujets se rapportent essentiellement à la nature, principalement le bord de mer et ses détails. L’objectif est essentiellement esthétique, l’artiste cherchant à sublimer chaque visuel.

Concernant les tableaux photo, il a recours, entre autres, à l’incrustation de plusieurs images, ou bouts d’images, dont les matières bois, pierre, rouille…

Le traitement numérique permet de retravailler les contrastes, les nuances, les tonalités et d’apporter des effets originaux.

Le résultat peut interpeller, certains tableaux imprimés sur toile ou dibond demandent parfois une seconde lecture, pour apprécier les nuances, voire le sujet. Une nouveauté sera aussi la présentation de triptyques.

Quant aux tableaux peinture, le parallèle avec la photo est évident. Ses clichés personnels lui servent de modèle pour être reproduits sur toile ou sur bois brut, un nouveau support depuis 3 ans. Certaines formes sont originales, le rond ou les lattes des tourets en bois de récupération sont utilisés.

A découvrir également, plusieurs vidéos dont les images ont été filmées avec son drone.

Bruno Lamer expose ses créations toujours sous le nom de «Pixhuil Armor – Créateur d’images». Pix pour tout ce qui a trait avec le numérique (photo, vidéos, drone, illustration, 3D) et Huil, pour la peinture à l’huile.

pixhuil.armor@gmail.com +33 6 15 40 17 72 http://www.pixhuil-armor.com/

