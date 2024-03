ARMONIA METIS, l’exposition inaugurale de la Galerie Negropontes à la Palazzina Masieri Galerie Negropontes Venise, vendredi 22 mars 2024.

La Galerie Negropontes célèbre, du 22 mars au 24 novembre 2024, l’ouverture de son espace à Venise avec une double exposition inaugurale intitulée Armonia Metis Vendredi 22 mars, 10h00, 16h30 1

Témoin de la fusion des influences multiculturelles et des disciplines artistiques, l’exposition présente au rez-de-chaussée des pièces de l’ensemble des artistes de la Galerie. Au premier étage, dialoguent les délicates sculptures de verre du duo créatif Perrin & Perrin avec les œuvres contemporaines de l’artiste Mircea Cantor. L’entrée en matière dans l’univers d’Armonia Metis se fait par le rez-de-chaussée, où les artistes de la galerie tels qu’Ulrika Liljedahl, Erwan Boulloud, Perrin & Perrin, Mauro Mori, Benjamin Poulanges ou encore Étienne Moyat offrent une mosaïque de styles, matériaux et thèmes, estompant les frontières traditionnelles de l’art. Chacun d’eux démontre, à travers son art, que les cultures se rencontrent et se mélangent pour créer des œuvres profondément contemporaines et universelles.

Ulrika Liljedahl, avec ses inspirations de la nature et son utilisation de matériaux divers, apporte sa Présence Amazoniteturquoise, évoquant des paysages lointains. Erwan Boulloud, avec son cabinet Fétiche, fusionne l’humour et l’étrangeté dans ses compositions de matériaux divers. Martine et Jacki Perrin, quant à eux, explorent la lumière et la transparence à travers le verre, leur médium de prédilection. Mauro Mori présente des sculptures façonnées à partir de blocs massifs de bois ou de pierre, en harmonie avec l’environnement naturel et organique. Benjamin Poulanges exprime un dialogue entre forme classique et instabilité dynamique. Étienne Moyat, enfin, rend hommage à la nature à travers ses sculptures en bois, où chaque pièce raconte l’histoire unique de son matériau. Des photographies d’œuvres de Brancusi par Dan Er Grigorescu, témoignage de sa parfaite maîtrise des noirs et des contrastes, répondent à la majestueuse sculpture Black Lined’Éric de Dormael. Les sculptures de Gianluca Pacchioni, habillées de lumière, viennent enfin parachever l’exposition.

