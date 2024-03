Armistice au Pont de Grenelle Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, vendredi 12 avril 2024.

Armistice au Pont de Grenelle Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un spectacle compétitif sans pitié où le public découvre les stratégies et tactiques des improvisateurs.

À partir de 10 ans

Cie Les Traiteaux d’Athanor



Deux attachantes concierges au caractère bien trempé nous embarquent du rire aux larmes… !



Mélanie, petite bonne femme révolutionnaire, représentante des concierges du 15ème arrondissement et Lydia, air pincé, allure fausse bourgeoise, porte parole du 16ème arrondissement se sont données rendez-vous au milieu du Pont de Grenelle. C’est Trafalgar et cocktail d’étincelles !



Elles se défient, se toisent, se chamaillent, s’apprivoisent progressivement. Ces reines frotteuses créent une chorégraphie de la balayette et nous font exploser de rire ! Elles sont plus proches l’une de l’autre qu’elles le croient malgré leur représentation sociale respective la bourgeoisie contre le prolétariat. Mais leur combat est le même. Elles vont se raconter au fur et à mesure de la pièce, se confier, laissant tomber leur carapace, nous faisant beaucoup rire mais aussi nous bouleversant. 12.5 12.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Armistice au Pont de Grenelle Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-15 par Ville de Marseille