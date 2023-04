ENS – INSULA LECCI, 8 octobre 2023, Armissan.

9 km / Moyen / + 8 ans

Rendez-vous au parking de la cave coopérative.

Randonnée aux points de vue superbes depuis les reliefs escarpés de la montagne de la Clape, anciennement « Ile du Lac » ! Lecture de paysages d’une crête à l’autre, entre garrigues, vignes et falaises.

Prévoir pique-nique.

Réservation obligatoire.

20 personnes max..

2023-10-08 à 09:30:00 ; fin : 2023-10-08 15:30:00. .

9 km / Medium / + 8 years

Meeting point at the parking of the cooperative cellar.

A hike with superb views from the steep relief of the Clape mountain, formerly known as « Ile du Lac »! Reading of landscapes from one ridge to another, between garrigues, vineyards and cliffs.

Bring a picnic.

Reservation required.

20 people max.

9 km / Medio / + 8 años

Punto de encuentro en el aparcamiento de la bodega cooperativa.

Una excursión con magníficas vistas desde el escarpado relieve del monte Clape, antiguamente conocido como « Ile du Lac » Lectura del paisaje de una cresta a otra, entre garrigas, viñedos y acantilados.

Traiga un picnic.

Reserva obligatoria.

20 personas máximo.

9 km / Mittel / + 8 Jahre

Treffpunkt: Parkplatz des Genossenschaftskellers.

Wanderung mit herrlichen Aussichtspunkten von den steilen Erhebungen des Berges La Clape, früher « Ile du Lac » genannt! Lesen Sie die Landschaften von einem Kamm zum anderen, zwischen Garrigue, Weinbergen und Klippen.

Picknick mitbringen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 20 Personen.

