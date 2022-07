Armide | Lully Dijon, 25 avril 2023, Dijon.

Armide | Lully

33 EUR 1686. Quinault et Lully unissent à nouveau leurs génies pour divertir sa Majesté: l’histoire des amours fatales d’Armide la magicienne et du croisé Renaud. Une belle trame pour un spectacle somptueux avec la fascinante Stéphanie d’Oustrac.

Armide est d’abord une variante de la légende de Penthésilée et d’Achille que Le Tasse intègre à sa Jérusalem délivrée. Une histoire d’amour impossible: la rencontre, puis la séparation entre deux êtres qui seraient dignes l’un de l’autre s’ils n’appartenaient pas à deux camps opposés. Au fond, l’issue de ce combat est jouée d’avance, dès le prologue où Sagesse et Gloire s’entendent à chanter ensemble les louanges du Monarque. Et c’est bien là ce qui a intrigué Dominique Pitoiset, à l’heure d’aborder, après Così fan tutte, ce nouveau volet de son exploration de la « guerre des sexes ». Car ce prologue souligne que cette Armide n’est pas seulement un présent fait au roi, mais aussi un message qu’il adresse.

Pourquoi donc Louis XIV a-t-il choisi de faire raconter devant sa Cour précisément cette intrigue-là – celle d’une séductrice dont les mises en scène toutes-puissantes viennent à bout de tous, à une exception près ? Qu’a-t-il songé à donner ainsi à voir, en décidant de s’abstenir de paraître aux représentations? Après cet ultime chef-d’œuvre, Quinault et Lully ne travailleront plus ensemble. Le librettiste ne songera plus qu’au salut de son âme. Et le compositeur mourra quelques mois plus tard, emporté par la gangrène sans que l’énigme ait été éclaircie.

