Saint-Paul Maison Serveaux La Réunion, Saint-Paul Armez les canons ! Maison Serveaux Saint-Paul Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Paul

Armez les canons ! Maison Serveaux, 18 septembre 2021, Saint-Paul. Armez les canons !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Serveaux

Venez récupérer votre Livret Explorateur à la Maison Serveaux et partez, seul ou en groupe, à la recherche d’informations sur les canons.

Durée : 1h environ

Cette enquête du patrimoine vous permettra de découvrir de manière ludique et en famille les éléments du patrimoine défensif du front de mer de Saint-Paul. Maison Serveaux 81, Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul Saint-Paul Lyon 1er Arrondissement La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Paul Autres Lieu Maison Serveaux Adresse 81, Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul Ville Saint-Paul lieuville Maison Serveaux Saint-Paul