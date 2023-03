Balade naturaliste : l’eau bénite Armentières Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord

Balade naturaliste : l’eau bénite Armentières, 6 septembre 2023, Armentières. Balade naturaliste : l’eau bénite Mercredi 6 septembre, 16h30 Armentières Gratuit C’est la fin de l’été. Sur les dernières fleurs, les derniers papillons butinent ce qu’il reste de nectar et dans les ronciers, quelques passereaux maraudent des mûres. Tout semble à sa place. Mais comment ce petit peuple a-t-il vécu les mois qui vienent de s’écouler ? Dans le contexte du dérèglement climatique, lexpression « belle saison » est-elle toujours de mise ? A-t-il seulement plu cette année ? Ensemble, partons à la rencontre de la faune et de la flore des bords de Lys et découvrons les stratégies employées pour bien vivre l’été, qu’il ait été sec ou arrosé. En prime, de nombreux conseils vous seront distillés pour aider, dans vos jardins respectifs, cette belle biodiversité.

Balade animée par l’Office de Tourisme de l’Armentièrois et de Weppes

Rendez-vous : 16h30

Durée : 2h

Lieu: entrée du complexe sportif Léo Lagrange, quai de la dérivation 59280 – Armentières

N° de tél pour renseignements : 03 61 76 21 85 Armentières quai de la dérivation 59280 – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T16:30:00+02:00 – 2023-09-06T18:30:00+02:00

2023-09-06T16:30:00+02:00 – 2023-09-06T18:30:00+02:00 papillon biodiversité

Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Armentières Adresse quai de la dérivation 59280 - Armentières Ville Armentières Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Armentières Armentières

Armentières Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Balade naturaliste : l’eau bénite Armentières 2023-09-06 was last modified: by Balade naturaliste : l’eau bénite Armentières Armentières 6 septembre 2023 Armentières Armentières Armentières

Armentières Nord