Balade naturaliste : les caprices de la Lys Armentières, 25 mars 2023, . Balade naturaliste : les caprices de la Lys Samedi 25 mars, 10h00 Armentières Gratuit Il y a quelques centaines d’années encore, la Lys avait la possibilité de s’égarer, de déborder, de s’exprimer librement pour créer des trésors de zones humides. Le site des Prés du Hem est un témoin précieux de cette époque. Ensemble, partons à la découverte des espèces animales et végétales qui profitent des noues, des étangs, des fossés et des roselières que les agents de la Métropole européenne de Lille s’attachent à restaurer pour faire revivre le passé. Une balade faite d’histoires naturelles… mais aussi d’histoires humaines. Balade animée par l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes

Rendez-vous de 10h à 12h

Durée 2h,

Tout public

Lieu : base de pleine nature Jacques Yves Cousteau Armentières 150 Rue des Résistants, Les Prés du Hem Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00 Balade nature BD

