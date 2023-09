Cours de Couture adultes à Bailleau-Armenonville Salle d’Armenonville Armenonville, 3 octobre 2023 14:30, Armenonville.

Venez tester les cours de couture Adultes, le mardi 3 Octobre de : 14h30 à 16h30 ou de 19h30 à 21h30 à la Salle D’Armenonville, 8 rue de l’Eglise – 28320 Bailleau-Armenonville. 3 octobre 2023 – 4 juin 2024, les mardis 1

Venez tester les cours de couture Adultes le mardi 3 Octobre à la Salle D’Armenonville (ancienne Marie), 8 rue de l’Eglise – 28320 Bailleau-Armenonville.

Je vous propose 2 cours Adultes multiniveaux :

– de 14h30 à 16h30

– de 19h30 à 21h30.

Les cours de Couture se déroulent d’octobre 2023 à juin 2024, 1 mardi/2 hors vacances scolaires.

Nous découvrirons les bases de la couture, la couture à la machine à coudre, la réalisation d’accessoires ou de vêtements, la lecture de patrons, la customisation et l’upcycling de vêtements.

Venez avec vos envies, idées et projets. Je suis là pour vous guider et vous aider à améliorer vos compétences et connaissances en couture…

Bonne ambiance, dynamisme et créativité assurés…

16 cours sur l’année d’octobre à juin. (1 cours d’essai)

Pas de niveau minimum requis.

Salle d’Armenonville 8 rue de l’église, 28320 Bailleau-Armenonville Armenonville 28320 Eure-et-Loir