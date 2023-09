Cours de Couture enfants/ados à Bailleau-Armenonville Salle d’Armenonville Armenonville Catégories d’Évènement: Armenonville

Venez tester les cours de couture Enfants/Ados, le mardi 3 Octobre de 17h30 à 19h00 à la Salle D'Armenonville (ancienne Marie), 8 rue de l'Eglise – 28320 Bailleau-Armenonville.

Je vous propose 1 nouveau cours pour enfants et adolescents 1 mardi /2, de 17h30 à 19h00. Les cours de Couture se déroulent d'octobre 2023 à juin 2024, 1 mardi/2 hors vacances scolaires. Nous découvrirons les bases de la couture, la couture à la machine à coudre, la réalisation d'accessoires au travers de plusieurs projets créatifs… 16 cours sur l'année d'octobre à juin. (1 cours d'essai) Pas de niveau minimum requis.

Enfants de 7 à 14 ans.

Salle d'Armenonville 8 rue de l'église, 28320 Bailleau-Armenonville Armenonville 28320 Eure-et-Loir

