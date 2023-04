Festival Patri’mômes – Atelier Couture : « Réalise ta version de l’affiche de La Guerre des boutons’ Salle d’Armenonville Armenonville Catégories d’Évènement: Armenonville

https://www.patrimomes.fr/events/atelier-couture-realise-ta-version-de-laffiche-du-film-la-guerre-des-boutons Ravie de participer au Festival Patri’mômes en proposant un stage de couture en rapport avec le film ‘La Guerre des Boutons ».

Les enfants seront baignés dans l’ambiance de la salle de classe du film tourné en 1962 à Armenonville.

Au programme : Réalisation de leur version de l’affiche du film à l’aide de boutons multicolores, fil et aiguilles, personnage en feutrine et feutres textiles.

Pas de niveau en couture nécessaire. Salle d’Armenonville 8 rue de l’Eglise – Bailleau-Armenonville Armenonville 28320 Eure-et-Loir

