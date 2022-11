ARMÉNIE DU RÊVE À LA RÉALITÉ CINÉ CONFÉRENCE Épinal, 4 décembre 2022, Épinal.

ARMÉNIE DU RÊVE À LA RÉALITÉ CINÉ CONFÉRENCE

Partez à l’exploration de la culture, de l’histoire et de la vie d’aujourd’hui et d’autrefois de ce pays.

De nombreux sujets abordés : portraits des Arméniens et de leur mode de vie actuel, visite d’écoles, les paysages bibliques, les marques de l’Histoire, l’héritage de la Route de la Soie… Et, de l’aventure, des rencontres incroyables… Des musiques sublimes, du frisson, de l’humour, beaucoup de surprises. «Je vous propose un voyage conté en Arménie. Par mes récits en direct et mes images, vous découvrirez la vie quotidienne et l’histoire d’un peuple au destin bousculé : les Arméniens». Nicolas PERNOT

