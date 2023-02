Arménie, année zéro – Patrick Rollier Fontaine Obscure, 22 février 2023, Aix-en-Provence .

Arménie, année zéro – Patrick Rollier

2023-02-22 – 2023-03-18

Rencontre avec un photographe : Patrick Rollier à la Fontaine Obscure.



Trois bouleversements marquèrent l’année 1988, entraînant une rupture dans l’histoire de l’Arménie contemporaine, et donc dans la vie des Arméniens. C’est cette triple rupture qui caractérise les “années noires”, ou bien les “années sombres et froides” dont parlent toutes les personnes rencontrées.

Le premier événement est la guerre avec la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. La même année, le 7 décembre 1988, un tremblement de terre détruisit la seconde ville du pays, sa capitale culturelle, Gumri, faisant 30 000 morts et près de 500 000 sans-abris.

Enfin, le dernier bouleversement intervint avec les prémices de la chute de l’URSS et les premières années de l’indépendance. Pour tous, la vie s’est brusquement arrêtée, comme suspendue…



Avec cette exposition, Patrick Rollier a voulu partager des bribes de l’histoire des Arméniennes et des Arméniens qui lui ont ouvert leur porte, leur cœur.



Patrick Rollier a toujours pratiqué la photographie. Voyageur, marcheur, sa pratique s’inscrit dans le temps long des rencontres. Ses échanges avec Claudine Doury ont été un moment clé dans sa décision de partager son travail sur l’Arménie. Ce travail lui a permis de consolider son écriture photographique

et d’inscrire sa démarche dans une temporalité longue, humaine et respectueuse. Depuis 2019, il partage son temps entre photographie et éditions, il a créé et dirige les Éditions d’une rive à l’autre. Et une maison d’édition indépendante : d’une rive à l’autre



Cet échange direct avec Patrick Rollier vise à vous en apprendre davantage sur le travail d’éditeur, les choix artistiques et les techniques mises en œuvre au service du propos, le lien texte/image. Dans une époque où les images dématérialisées sont produites en masse, la matérialité de la photographie

rappelle son importance. Des livres pensés pour être au service d’un regard sur le monde.



A ce jour, quatre livres sont parus, un cinquième est en cours de parution pour février, chacun sensible à des problématiques aigues de notre monde contemporain. Ces ouvrages seront présents sur la table de notre librairie éphémère



Vernissage / Rencontre le 4 mars à 9h45.

Arménie, année zéro est le résultat d’un travail photographique qui s’est traduit par huit voyages entre octobre 2015 et janvier 2018, soit six mois sur place, pendant lesquels le photographe a été à la rencontre des Arméniens et des Arméniennes.

