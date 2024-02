Armelle Yons + Guests La Dame de Canton Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 12 EUR

Après avoir interprété les grands classiques de la chanson française dans l’hexagone et à l’étranger, Armelle Yons ose et se réinvente…

L’écriture de ses propres textes, mis en musique par le duo La Bestiole, a donné naissance à «Mon secret», son premier album parut début 2024. Armelle y associe son amour des mots et cette énergie scénique qui est sa marque de fabrique. Un cabinet de curiosité musical où se mêlent le rock, la chanson et un certain esprit irrévérencieux issu du cabaret.

À la ville comme à la scène, c’est probablement son énergie que vous remarquerez en premier. Armelle Yons est une artiste en mouvement. Une femme de son temps aussi, avec ses doutes mais qui ose. “Je ne revendique rien, j’invite…” nous dit-elle.

Son premier album Mon secret est un disque de chansons françaises parfumées aux effluves rock, dans lequel elle réconcilie son amour des mots et cette vitalité scénique qui est sa marque de fabrique.

Mon secret est né de la rencontre avec Delphine et Olivier du duo rock La Bestiole. Au cours d’un concert hommage à Jacques Higelin, ils se croisent et s’apprivoisent. C’est le coup de foudre artistique. Comme un aigle à 3 têtes, La Bestiole compose sur les textes d’Armelle. 12 chansons qui surprennent par leur très grande liberté de ton.

Elle cite Soulages, Corto Maltese… héritage probable d’un passé aux Arts appliqués qui continue de l’influencer dans tout ce qu’elle entreprend. Dans son panthéon personnel figurent tout autant “Les ailes du Désir” de Wim Wenders que Juliette Gréco ou Sharleen Spiteri. Un cabinet de curiosité musical où se mêlent le rock, la chanson et un certain esprit irrévérencieux issu du cabaret. Dans ses chansons, on croise les mots de Barbara, dont elle s’autorise à reprendre d’une façon très personnelle Du bout des lèvres.

Mon secret permet à Armelle Yons d’explorer toutes les nuances de la femme qu’elle est devenue avec le temps. À la fois, douce et sensuelle dans une simple balade en guitare-voix, puissante et chaleureuse dans les titres habillés de guitares, de basse et batterie – que la production made in La Bestiole ont enrichi d’une multitude d’instruments chauds (tuba, violoncelle, harmonica).

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/armelleyons/ https://www.billetweb.fr/armelle-yons-guests

